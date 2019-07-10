Galatasaray Fernando'nun transferi için Sevilla ile el sıkıştı
Galatasaray, Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.
Bein Sports'un haberine göre; Galatasaray, Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.
Fernando'nun bir oyuncuyla takas olmadığı ve bonservisiyle transfer olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın bu transferden 4 milyon euro civarı bir bonservis bedeli almasu bekleniyor.
Galatasaray karnesi: 7 maçta 4 gol attı 4 asist
Brezilyalı futbolcu Süper Lig'te 47 maça çıkarken 4 gol attı 4 de asist yaptı.
31 yaşındaki Fernando'nun gelecek sezon bonservisi bitiyordu.