Galatasaray Fernando'nun transferi için Sevilla ile el sıkıştı

Galatasaray, Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

Bein Sports'un haberine göre; Galatasaray, Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

Fernando'nun bir oyuncuyla takas olmadığı ve bonservisiyle transfer olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın bu transferden 4 milyon euro civarı bir bonservis bedeli almasu bekleniyor.

Galatasaray karnesi: 7 maçta 4 gol attı 4 asist

Brezilyalı futbolcu Süper Lig'te 47 maça çıkarken 4 gol attı 4 de asist yaptı.

31 yaşındaki Fernando'nun gelecek sezon bonservisi bitiyordu.