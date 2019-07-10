Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hak-İş Genel Kurulu'da Çetinkaya ile ilgili, "Para politikalarında verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık." açıklaması yaptı.

Türkiye'deki ekonomik gelişmelere yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın verilen talimatlara uymadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi tartışmalarına değinen Erdoğan, "Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en önemli yönetim reformunu baltalamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Verilen her türlü karara uyacaksın"

-Merkez Bankası Başkanlığı'nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Davul birinde, tokmak birinde. Verilen her türlü karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır.

"Herkesi bir kez daha şaşırtmaya hazırız"

-Böylece Faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan ve para politikalarında verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi bunu faizciler savunuyor. Önümüzdeki süreçte herkesi bir kez daha şaşırtmaya hazırız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

-Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en önemli yönetim reformunu baltalamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Milletimizin 16 Nisan halk oylamasıyla kabul ederek bize teslim ettiği bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Demokrasiye, milli iradeninin üstünlüğüne saygı duyan herkesin artık yeni yönetim sistemi tartışmalarından uzak durması gerektiğine inanıyorum. Bu nasıl bir mantıktır. Millet yüzde 52 ile "evet" diyor, şimdi çıkıyorsun bunu tekrar referanduma götürelim diyorsun. Bu boyacı küpü mü ya! Geçmişten bu yana diyorlar ki tek adamcılık. Biz tek adamcılığı sizden öğrendik.