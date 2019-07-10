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Yurt dışı emeklilikte değişim! Gittikçe zorlaşıyor

Yurt dışı emeklilikte değişim! Gittikçe zorlaşıyor

Yurt dışıda yaşayan vatandaşların yararlandığı emeklilik uygulamasıyla ilgili yeni yasa teklisi meclise sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde borçlanma tutarına 100 bin lirayı bulan fazladan ödeme yapılması gerekecek ve SSK yerine Bağkur koşullarına göre emekli olunabilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve 75 milletvekilinin imzasıyla, 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019)' sunuldu.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, yasa teklifine göre yurtdışında çalışılmış ve ikamet edilmiş süreleri borçlanma hakkından faydalanarak emekli olacak tüm Türk vatandaşlarını acele etmeleri konusunda uyardı.

Bağkur koşullarına göre emekli olunabilecek

Teklifin yasalaşması halinde borçlanma tutarına 100 bin lirayı bulan fazladan ödeme yapılması gerekecek ve SSK yerine Bağkur koşullarına göre emekli olunabilecek. Duman, "Halen yurtdışında yaşamaya ve çalışmaya devam eden beş milyon civarında gurbetçi vatandaşlar ile yurtdışından ülkemize kesin dönüş yapmış vatandaşlardan erkek ise yurtdışında çalıştığı süreleri kadın ise hem çalıştığı hem de ikamet ettiği süreleri 1985 yılında beri 3201 sayılı kanunla satın alabiliyor ve SGK’ya borçlanarak emekli olabiliyorlar" dedi.

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