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Azubuike kiralık olarak Başakşehir'de

Demirören Haber Ajansı
Azubuike kiralık olarak Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Azubuike Okechukwu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü’nden Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü’nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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