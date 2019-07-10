Azubuike kiralık olarak Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Azubuike Okechukwu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü’nden Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü’nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
✍🏻 A Z U B U I K E— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 10 Temmuz 2019
O K E C H U K W U
İsmini herkese ezberletmen dileğiyle...#ibfk 🔶️🔷️ pic.twitter.com/xEzRl0Xb0y