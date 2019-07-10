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HDP'li Leyla Güven 1 yıl sonra Meclis'te yemin etti!

HDP'li Leyla Güven 1 yıl sonra Meclis'te yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde, cezaevinde iken HDP Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven, 1 yıl sonra Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

Yemin etmeyen milletvekilleri yasama çalışmalarına katılamazken maaş ödemesi yapılmıyor, personel de görevlendirilmiyor. Güven artık Meclis Genel Kurulu çalışmalarına da katılabilecek ve komisyonlarda üye olabilecek.

Ne olmuştu?

Leyla Güven cezaevindeyken Hakkari Milletvekili seçildi. Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevi başlatan Güven, açlık grevinin 79. günündeyken tahliye edildi. Açlık grevini Diyarbakır’daki evinde devam ettiren Güven, Öcalan’ın “Açlık grevi ve ölüm oruçları amacına ulaştı, eylemlerin sonlandırılmasını bekliyorum” çağrısından sonra, 200. günde açlık grevini sonlandırdı. Güven açlık grevinin ardından hastanede bir süre tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

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