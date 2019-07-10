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Sinop'ta plaja asılan o pankartı kimin astığı belli oldu

Sinop'ta plaja asılan o pankartı kimin astığı belli oldu

SİNOP Valiliği, kentte özel bir plajın girişine asılan, Türkçe ve Arapça “Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez” yazılı pankartı kimin astığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte özel bir plajın girişine asılan pankartın fark edilmesinin ardından duruma müdahale edildiği belirtildi.

Söz konusu pankartla ilgili haber ve yorumlar yapıldığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özel plajın işletmecisi tarafından asılan pankart, yine işletme sahibince kaldırılmıştır. Cumhuriyet Savcılığınca yapılan inceleme sonrası konu hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.”

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