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Göztepe Nabil Ghilas'la yollarını ayırdı

Demirören Haber Ajansı
Göztepe Nabil Ghilas'la yollarını ayırdı

Göztepe, uzun süredir yollarını ayırmaya çalıştığı Nabil Ghilas'ın sözleşmesini feshetti.

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler sonrasında sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ghilas'a devam eden spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi. Göztepe'ye 2017 yılında Gaziantepspor'dan 3 yıllığına transfer olan Cezayirli santrfor, geçen sezon 8 maçta görev alıp, 1 gol atmıştı.

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