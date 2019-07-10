ALO 199 aramak ücretli mi-Ehliyet randevu alma numarası

ALO 199 hattını aramak ücretli mi, dakikası kaç para ve ALO 199 hangi hizmetleri veriyor yanıtlar haberimizde. İçişleri Bakanlığına Nüfus Genel Müdürlüğü'nün yeni uygulaması olan ALO199'da yeni kimlik randevu ve takibi, bir çok nüfus müdürlüğü işleri, vatandaşların bilgi isteği, yeni pasaport çıkarma, kimlik yenileme gibi birçok hizmet veriliyor.

ALO199 hattı ücreti mi, ALO 199 aramak ne kadar, dakikası kaç para soruları son günlerin merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığına Nüfus Genel Müdürlüğü'nün yeni uygulaması olan ALO199'u aramak ücretsiz değil, fakat diğer sabit hatlarla aynı tarife geçerli.

ALO199 NEDİR: İçişleri Bakanlığına Nüfus Genel Müdürlüğünün yeni bir uygulaması olan ALO 199 Çağrı hattı, Nüfus Müdürlükleri bünyesinde yürütülen bir çok faaliyette telefon ile hizmet vermeyi amaçlayan bir hizmettir.

Alo 199 Hattı doğrudan Nüfus Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet yürüten ve Nüfus İşlemleri ile ilgili bir çok süreçte telefon hizmeti sunan bir hizmettir.

ALO 199 ÜCRETSİZ Mİ: ALO 199 Çağrı hattı ücretsiz bir hat değildir. Ancak bu hat normal sabit hatlarla aynı ücrete tabidir. Örneğin, normal ev telefonunuzdan herhangi bir hattı aradığınızda ne kadar ücret tutuyorsa, aynı şekilde bu hattı aramanızın maliyeti bu kadardır.

112, 155 gibi hatlar ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Son yıllarda bir çok çağrı hattı oluşturulmuştur Kamuya ait. 199 Çağrı hattı bunlardan biri olup, ücret konusunda fazla bir ücreti söz konusu değildir.

ALO 199 ÇAĞRI MERKEZİNDE HANGİ HİZMETLER VERİLMEKTEDİR

*Yeni Kimlik Çıkarma İşleminde Her Türlü Hizmet Danışma Hattı

*Yeni Kimlik Randevu ve Takibi,

*Bir çok Nüfus Müdürlüğü işleri

*Vatandaşların Bilgi isteği,

*Nüfus Müdürlüğünde Sunulan Hizmetler Hakkında Şikayet ve Öneri

*Başvuru işlemleri

*Doğum, ölüm, evlenme, boşanma, nüfus ve aile cüzdanı

*Türk vatandaşlığının kazanılması, Türk vatandaşlığının kaybedilmesi,