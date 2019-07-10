Fenerbahçe genç futbolcu Yasir Subaşı ile anlaştı

Ümraniyespor sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile oyuncusu Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu..

Genç oyununun transferi sarı-lacivertli kulüp tarafından da duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ümraniyespor’dan 1996 doğumlu futbolcu Yasir Subaşı’nı bonservisiyle birlikte transfer ederek 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncumuza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Yasir Subaşı Kimdir?

1 Ocak 1996 doğumlu Yasir Subaşı, futbol kariyerine Sakaryaspor altyapısında başladı. Buradan Fenerbahçe altyapısına geçen 23 yaşındaki sol bek, 2018 yılında 14 bin Euro karşılığında Ümraniyespor'a transfer olmuştu. İstanbul ekibinde 24 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol kaydetti.