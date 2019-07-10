HDP'li vekil Ahmet Şık’tan SETA’ya tepki!

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis’teki konuşmasında gazetecileri fişlediği öne sürülen SETA raporunu eleştirdi.

Şık, totaliter rejimlerde gazetecilerin fişlendiğinin altını çizerek, “Bu tür rejimlerde gazetecilik yapmaksa çizgiyi aşmak demektir. Çünkü gazetecilik hizaya gelerek yapılmaz. Türkiye’de yaygın bir şekilde olduğu gibi hizaya gelerek yapılanın adına da, gazetecilik denmez” ifadesini kullandı.

Şık, kısıtlı vaktinin bulunduğunu vurgulayan Şık, yargı reform paketinin geciktiğini hatırlattı. Şık, “2,5 ay önce tutsaklıklarına geri dönen, hapisteki arkadaşlarım Güray Öz, Hakan Kara, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Emre İper’in şahsında birkaç bin tutuklunun merakla beklediği haberden bahsetmek isterdim. 5 yıldan az olan hapis cezalarına karşı Yargıtay yolunun kapalı olmasından kaynaklanan haksızlığın giderilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin aciliyetini bir kez daha vurgulamak isterdim” dedi.

Raporu yazanlara çağrı

SETA raporunu yazanlara seslenen Şık, “Gazetecilere hiza verme gayretindeki bu raporu yazanlara anımsatalım: Siyasi iktidara, çeşitli güç odaklarına değil, hakikatin gücüne sırtını dayayarak gazetecilik yapanların mesleki faaliyetlerini suçlama konusu yapmak, fişlemek totaliter rejimlerin ortak özelliğidir” dedi.