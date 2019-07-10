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Tekirdağ'da sokak ortasında kardeş dehşeti

İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da sokak ortasında kardeş dehşeti

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs, ağabeyini dükkanı önünde pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, ağabeyi Ferdi K.’nın dükkanı önüne ticari araçla gelen Fevzi K., elindeki pompalı tüfekle ateş etti. İki bacağından yaralanan Ferdi K., kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören bir vatandaş, eline aldığı sandalyeyi aracın üzerine fırlatarak Fevzi K.’nın ikinci bir kez ateş etmesini engelledi.

Çevredeki esnafların da olay yerine gelmesiyle panikleyen Fevzi K. olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ferdi K.’yı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Bacaklarından yaralanan Ferdi K.’nın hastanedeki tedavisi devam ederken, polis kaçan Fevzi K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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