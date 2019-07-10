Rusya'nın zararlı diye Türkiye'ye iade ettiği ürünlere ne oluyor?

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalındaki yeni konuğu Gazeteci Candaş Tolga Işık oldu. Gündeme ilişkin çok sayıda konunun konuşulduğu yayında, özellikle Türkiye'nin dışarıya ihraç etmesinin ardından geri iade edilen ürünlere ne olduğu sorusuna da cevap arandı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık Posta gazetesindeki köşesinde günler önce kaleme aldığı bir yazısında Türkiye'ye iade edilen ürünlerin akıbetini sorgulamıştı. Işık söz konusu yazısında şu ifadelere yer vermişti;

''Rusya, 51 ton güveli domatesi iade etti, Kayısı sezonu da iade ile açıldı. Rusya, Türk çileklerini yine reddetti: Tarım haşeresi var. Rusya, Türkiye’den giden 25 ton mandalinayı geri çevirdi. 20 ton çilek ve kayısı Rusya’ya sokulmadı.”

Tarım Bakanı bu sorunun cevabını açıklamak zorunda

''Düzenli olarak Rusya’dan zararlı olduğu için Türkiye’ye iade edilen ürünlerle ilgili haberler okuyoruz. Peki, Türkiye’ye iade edilen bu ürünlerin akıbeti ne oluyor? Bir şekilde bize yediriliyor mu bu ürünler yoksa imha mı ediliyor? Bu soruların cevabını hiçbirimiz bilmiyoruz. Tarım Bakanı bu sorunun cevabını açıklamak zorunda. Bekliyoruz...''

Hadi Özışık'ın kanalında konuk olduğu programda da yazısında sorduğu bu sorulara hala cevap alamadığını ifade eden Candaş Tolga Işık, konuyu bir kez daha dile getirdi.

Hastalıklı meyvelere ne oluyor?

Tam 8 gündür kamuoyunu bilinçlendirme adına sormuş olduğu sorulara yanıt alamadığına dikkat çeken Işık, Tarım Bakanı'nın kaç gün daha görevine devam edeceğini bilemediğini ancak kendisinin bu soruyu sormaya devam edebileceğini ifade etti. İade edilen hastalıklı meyvelere ne olduğunun merak edildiğini aktaran Işık, bu meyveleri kendilerinin tükettiği ihtimalinin verdiği rahatsızlıktan bahsetti.

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