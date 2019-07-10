Salih Uçan'ın yeni adresi Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlanan Alanyaspor, son olarak İtalyan ekibi Empoli'de forma giyen orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı transfer ettiğini açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Empoli ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Salih Uçan, Süper Lig'e geri döndü.

Turuncu yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" denildi.

Hoş geldin Salih Uçan!



Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.#Alanyaspor @salihucan48 pic.twitter.com/Ioj8khuhTS — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 10 Temmuz 2019

Daha önce Fenerbahçe, Sion ve Roma'da da forma giyen orta saha oyuncusu, son olarak Empoli için ter dökmüştü. Salih, Empoli'de 14 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.