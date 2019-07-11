Babacan'ın partisi ne yapacak? Dilipak'tan çok konuşulacak iddialar

Yeni parti kuracağı belirtilen Ali Babacan ile ilgili "Nezaket, sükûnet ve mazlumiyeti esas alacak" diyen Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, "Büyükşehirlerden başlayarak il ve ilçe teşkilatlarının kurulması sırasında da istifalar olacak" diye konuştu.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kurucusu olduğu AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağını ilan eden Ali Babacan hakkında kaleme aldığı yazıda "Dış basın ve AK Parti karşısındaki media bu yeni oluşuma destek verecektir." ifadelerini kullandı.

Dilipak'ın "Bir bölen' olarak MSP" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AK Parti ile polemiğe girmeyecek"

Çevreden edindiğim izlenim, yeni oluşum, AK Parti ile polemiğe girmeyecek, zarar verme kasdı ile bir çıkış yapmayacak. Bu şartlarda AK Parti’den sert eleştiriler gelirse, başka siyasi ve sivil aktörler üzerinden AK Parti’ye cevap verilmesini bekleyecekler. Nezaket ve sükûneti, mazlumiyeti esas alacaklar. Zaten Babacan’dan kimse böyle bir şey beklemiyor.

"Kurucular kurulunun kalabalık olması bekleniyor"

Şimdi ilk iş tüzük ve parti programına son şeklin verilmesi. Kurucular kurulu isimlerinin netleştirilmesi. Kurucular kurulunun kalabalık olması bekleniyor. Eski bakan ve milletvekili birçok ismin listede olacağı söyleniyor. Sanırım bu isimler 15 Temmuz’dan sonra netleşecek ve istifalar gelmeye başlayacak. Büyükşehirlerden başlayarak il ve ilçe teşkilatlarının kurulması sırasında da istifalar olacak.

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