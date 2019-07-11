İstanbullular güne yağışla başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbullular güne yağışla başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabahın ilk saatleriyle birlikte etkili olan yağış, sabah işe giden vatandaşların hazırlıksız olanlarına zor anlar yaşattı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış sabahın ilk ışıklarıyla geldi.

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Kent genelinde sabah saatleri itibariyle etkisini göstermeye başlayan yağış nedeniyle yer yer trafik kazaları meydana geldi.

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 Sabah saatlerinde işine gitmeye çalışan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

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Zaman zaman şiddetini artıran yağışa karşı vatandaşlar apartman kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı. 

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