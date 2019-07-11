Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarına ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk siyasi arenasını hareketlendiren Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti girişimleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye açısından iyi olacağına inanıyorum. Çeşitlilik güzel bir şeydir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili, "Türkiye açısından iyi olacağına inanıyorum. Çeşitlilik güzel bir şeydir. Tekçiliğin Türkiye'yi ne hale getirdiği ortada. Böyle bir yola gireceklerse başarılar dilerim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Yeni partiye ilişkin ilk yorum

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Akşener, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AK Parti kurucu üyeliğinden istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kuracağına ilişkin iddialar ile söz konusu partiler kurulursa, bunların AK Parti'ye nasıl yansıyacağı yönündeki sorular üzerine şunları söyledi:

"AK Parti'ye nasıl yansıyacağını bugün görüp söyleme imkanına sahip değilim. Ama hem Sayın Davutoğlu'nun hem Sayın Babacan'ın bir ya da iki ayrı parti kurmalarının Türkiye açısından iyi olacağına inanıyorum. Çeşitlilik güzel bir şeydir. Tekçiliğin Türkiye'yi ne hale getirdiği ortada. Dolayısıyla gerçekten kendilerine, eğer böyle bir yola gireceklerse başarılar dilerim. Ama elbette ilk gözlerini çevirecekleri yer AK Parti seçmenidir, doğaldır, o alanı tanıyorlar. Sayın Erdoğan'ın bundan sonra teksif olacağı, tüm her şeyi ile takip edeceği bu iki arkadaşımızın kuracağı partiler olacaktır diye düşünüyorum."

Yeni partinin İYİ Parti'ye yansıması

Merkez sağa konumlanacak yeni bir partinin İYİ Parti'yi de etkileyebileceği konuşuluyor. Hatta Babacan'ın kuracağı bir partinin AK Parti kadar İYİ Parti'yi de tehdit edebileceği yorumları yapılıyor.

İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yaşanan zorlukları hatırlatan Akşener, "Ama seçmen gördü ve 43 milletvekili kazandırdı. Bilim insanı olarak söylüyorum. Yarın bir gün İYİ Parti siyaset biliminde okutulacak. Gerçekten imece ve iradenin olduğu bir parti kurduk. Kimseden beş kuruş yardım almadık. Bize yatırım yapılmadı. Pergelimizi sağlam zemine oturttuk. Bunu genişletmek için çalışacağız. Biz bu partiyi kurmasaydık İstanbul, Ankara, Adana ne olurdu?" dedi.

"Türkiye için son derece faydalı görüyorum''

İYİ Parti seçmeni ve yöneticileriyle ilgili bir değerler araştırması yaptıklarını anlatan Akşener, araştırmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Görülen şey şu, siz kendinizi nasıl tanımlarsanız tanımlayın seçmen bir yere oturtuyor. Dolayısıyla ANAVATAN benzeri bir parti kuracağım diye yola çıkıyorsunuz fakat seçmeniniz sizi bir yere konumlandırıyor. Yani insanlar bir plan yapıyor ama sonuçta sizi tanımlayan seçmeniniz oluyor. Bilmiyorum bu yeni kurulan partiyi ya da partileri seçmen nereye konumlandıracak, onu göreceğiz. Günün sonunda Türkiye için son derece faydalı görüyorum. Çeşitliliğe ihtiyaç var. Yani iki blok arasındaki siyasi bölünme yani bloklaşarak bölünme Türkiye'nin insanların birbirleriyle olan ilişkileri açısından mahsurlu görüyorum. Yani yumuşamayı sağlayabilir seçmenin birbiriyle olan ilişkilerinde."