Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eljif Elmas'tan Napoli'ye 5 yıllık imza

Napoli, Eljif Elmas için bonuslarla birlikte Fenerbahçe’nin istediği yaklaşık 20 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Makedon futbolcu, Napoli'ye 5 yıllık imza atacak.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, genç yıldızı Eljif Elmas'la vedalaşmak için gün sayıyor. Sarı-lacivertli yönetim İtalyan ekibi Napoli'nin bonuslarla 20 milyon Euro'yu bulacak teklifine 'Evet' demişti.

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; bu haber ve 19 yaşındaki yıldızla ilgili diğer tüm detaylar İtalyan basınında manşetlerdeydi.

İşte yeni sezonda Serie A'da boy gösterecek oyuncu ile ilgili yapılan yorumlar:

"Transferle ilgili bir şey bilmiyorum''

Napoli'ye imza atması beklenen Eljif Elmas dün Türkiye'ye geldi. Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten kalkan uçakla İstanbul'a ulaşan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, burada yaptığı kısa açıklamada, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılacağım" demekle yetindi.

Sözleşme 5 yıllık

Il Mattino; Elif Elmas için Napoli'nin F.Bahçe'ye 15 milyon Euro ödemesi ancak Marko Rog'un beklenen satışıyla gerçekleşecek derken, oyuncu ile yapılacak sözleşmenin 5 yıllık olacağı navurgu yaptı.

''Yeni bir yıldız adayı değil''

Il Sussidiario; haberinde Eljif'in Napoli'den 1 milyon Euro kazanacağına dikkat çekti. Gazetenin Türk futbolu uzmanı Bruno Bottaro, "Her şeyden önce yetenekli bir oyuncu ve yeni bir yıldız adayı değil. Fenerbahçe'ye gitmeden önce Avrupa'nın en iyi takımlarının radarındaydı" yorumunu yaptı.

''İmza atmaya can atıyor''

TV Luna'dan Giovanni Scotto; Eljif Elmas'ın Napoli'ye imza atmaya can attığını söyledi. F.Bahçe'nin 25 milyon Euro isteğinin Eljif'in yaptığı anlaşmayla çok aşağılara düşeceğini söyledi.

''En iyi pozisyonu bulabileceğinden eminim''

Radio Kiss Kiss'e konuşan FIFA menajeri Vincenzo Morabito, "Ancelotti'nin kendisini profesyonel olarak kanıtlaması için en iyi pozisyonu bulabileceğinden eminim. Şimdiye kadar Fenerbahçe onun için en doğru mevkiyi keşfetmeyi başaramadı" değerlendirmesini yaptı.