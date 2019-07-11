Altını olanlar dikkat! Dalgalı seyir izliyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 259,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, cumhuriyet altını bin 730 liradan işlem görüyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Amerikan kongresinde yaptığı sunumda verdiği güvercin mesajlar sonrası altının ons fiyatında yaşanan artışa paralel yüzde 0,5 değer kazanan gram altın, günü 259 liradan tamamladı.

259,1 lira seviyesi

Gram altın, bugüne sakin başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 259,1 lira seviyesinde dengelendi.

Çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, cumhuriyet altını bin 730 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle bin 422 dolardan işlem görüyor.

"Ons altında bin 430 dolar direnç konumunda"

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de devam edeceği sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti. Bugün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında bin 410'un önemli destek, bin 430 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.