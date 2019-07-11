ODTÜ'lü öğrencilerin ölümle dansı! O anlar kamerada

ODTÜ'lü öğrencilerin yelkenlisi, rüzgarın tersten vurmasıyla devrildi. Yelkeni tutan öğrenci denize uçarken, diğer öğrencinin ise kolu halatlara sıkıştı. Öğrencilerin boğulmaktan son anda kurtulduğu anlar anbean kameraya yansıdı.
Marmara Denizi Büyükada açıklarında geçtiğimiz günlerde, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri adaya gelerek kamp yapmaya başladı.
Kampta denizcilik eğitim alan gençler, kıyıdan yelkenli bir tekneye binerek açılmaya başladı. Gençler birkaç mil kat ettikten sonra adanın açıklarında rüzgar yelkenliye tersten vurdu. Rüzgarın şiddetiyle teknenin yelkeni devrildi.
O anlar kamerada
Yelkeni halatla tutan genç öğrenci ise havalanarak uçtu. Korku dolu anların yaşandığı olayda, gençlerden birinin kolu da teknenin halatına sıkıştı. Eğitmenin yardımıyla saniyeler sonra kolunu sıkıştığı yerden kurtaran genç, boğulmaktan son anda kurtuldu. Genç öğrenciler ardından denize dalarak tekneden uzaklaştı.
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