İstanbul'da küçük çocuk kaldırımda dehşeti yaşadı

İSTANBUL 'un Arnavutköy ilçesinde kaldırımda annesiyle birlikte bekleyen küçük çocuk dehşeti yaşadı. Küçük çocuğun yaşadığı korku anları araç kamerasına yansıdı.

Olay Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana geldi. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen kamyon lastiği, kaldırım kenarında annesi ile birlikte bekleyen minik bir çocuğa çarptı. O anlar arkadan gelen bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.



Sosyal medyadan paylaşılan feci görüntülerde hızla yuvarlanan bir lastik önce kaldırıma çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle sekerek hızlanan lastik, annesi ile birlikte kaldırımda bekleyen çocuğa yöneliyor. Anne son bir hamle ile hem kendini hem çocuğunu lastikten kurtarmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Lastiğin çarptığı çocuk yere savruluyor.