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Napoli Başkanı Laurentiis'ten Eljif Elmas formülü!

Demirören Haber Ajansı
Napoli Başkanı Laurentiis'ten Eljif Elmas formülü!

Napoli Kulübü'nün Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ı transfer edebilmeleri için oyuncu satmaları gerektiğine dikkat çekti.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli Kulübü'nün Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı transfer edebilmeleri için oyuncu satmaları gerektiğini söyledi.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Laurentiis, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas transferini çok önemsediklerini söyledi. Napoli Başkanı, transfer ile ilgili olarak şöyle konuştu;

"Eljif Elmas'ın transferini çok önemsiyoruz, bunu da inkar etmiyoruz. Bu transfer görüşmesinde ileri seviyeye geçtik. Ancak kadromuz çok geniş ve daha da kalabalıklaşmasını önlemek için satış yapmamız gerekiyor."

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