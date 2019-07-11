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Egemen Bağış'tan çok çarpıcı yeni parti yorumu! Turşu kurar

Egemen Bağış'tan çok çarpıcı yeni parti yorumu! Turşu kurar

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiyle ilgili çarpıcı yorumlar gelmeye devam ediyor. Babacan'ın partisiyle ilgili en çarpıcı yorum Egemen Bağış'tan geldi. Bağış eleştiriler için bakın ne dedi.

Bağış, geçen günlerde AK Parti üyeliğinden istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili olarak konuştu.

Bağış, "Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. İsteyen parti kurar, isteyen turşu" dedi.

Ne olmuştu?

Babacan, partiye olan aidiyet duygusunu kaybettiğini belirterek AK Parti Kurucular Kurulu Üyeliği'nden istifa etmişti. Babacan, konuya dair yaptığı açıklamada yeni çalışmalara hız kazandırmak gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şu tepkiyi göstermişti:

"Ben Ali Bey'in kendisine de söyledim; "Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz" dedim. Şunu da söyledim, "Fazla da geç kalmayın" dedim. Bizim dava arkadaşlığımızda bir şey var. Dava terk edilmez. Burada sonuna kadar hizmet söz konusudur."

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