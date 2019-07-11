HABER /  YEREL

Beşiktaş'ta gece bekçileri gittikleri lüks barda Çav Bella çalınca silahlarını ateşlediler

Beşiktaş'ta gece bekçileri gittikleri lüks barda Çav Bella çalınca silahlarını ateşlediler

BEŞİKTAŞ'ta lüks bara giden 2 gece bekçisi, 'Çav Bella' şarkısının çalınmasına öfkelenip havaya ateş edince açığa alındı.

Barda büyük bir korkuya neden olan bekçiler gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçileri M.Ö.A ve T.K., yanlarına arkadaşları M.C.'yi de alarak geçtiğimiz pazar akşamı Bebek sahilindeki lüks bir bara gitti. Barda ilerleyen saatlerde Çav Bella şarkısı çalmaya başladı.

Tabancalarıyla ateş etmeye başladılar

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, şarkının çalınmasından rahatsızlık duyan ve öfkelenen bekçiler bar yetkilisi A.C. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 2 bekçi, beylik tabancalarını çıkartarak birer el ateş etti.

Açığa alındılar

Barda büyük bir korkuya neden olan bekçiler ve arkadaşları gözaltına alındı. Bekçiler ve arkadaşları M.C., haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. Ancak bekçiler, haklarında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji bölge bölge uyardı gök gürültülü sağanak yağış geldi
Foto Galeri Meteoroloji bölge bölge uyardı gök gürültülü sağanak yağış geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de sokak ortasında baba dehşeti
Balıkesir'de sokak ortasında baba dehşeti
Şebnem Schaefer kaç yaşında aslen nereli tam adı bakın ne?
Şebnem Schaefer kaç yaşında aslen nereli tam adı bakın ne?
MAK'dan yeni parti için anket iddialarına açıklama geldi
MAK'dan yeni parti için anket iddialarına açıklama geldi
Fulya Kalkavan kimdir babası kim Metin Şentürk'ün eski eşi
Fulya Kalkavan kimdir babası kim Metin Şentürk'ün eski eşi
PKK’da şimdi sıra kimde korkusu had safhada
PKK’da şimdi sıra kimde korkusu had safhada
KPSS sınav giriş yeri öğrenme 2019 KPSS TC ile sınav yeri öğrenme
KPSS sınav giriş yeri öğrenme 2019 KPSS TC ile sınav yeri öğrenme
Yorumlar 20 yorum