Beşiktaş'ta gece bekçileri gittikleri lüks barda Çav Bella çalınca silahlarını ateşlediler

BEŞİKTAŞ'ta lüks bara giden 2 gece bekçisi, 'Çav Bella' şarkısının çalınmasına öfkelenip havaya ateş edince açığa alındı.

Barda büyük bir korkuya neden olan bekçiler gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçileri M.Ö.A ve T.K., yanlarına arkadaşları M.C.'yi de alarak geçtiğimiz pazar akşamı Bebek sahilindeki lüks bir bara gitti. Barda ilerleyen saatlerde Çav Bella şarkısı çalmaya başladı.

Tabancalarıyla ateş etmeye başladılar

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, şarkının çalınmasından rahatsızlık duyan ve öfkelenen bekçiler bar yetkilisi A.C. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 2 bekçi, beylik tabancalarını çıkartarak birer el ateş etti.

Açığa alındılar

Barda büyük bir korkuya neden olan bekçiler ve arkadaşları gözaltına alındı. Bekçiler ve arkadaşları M.C., haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. Ancak bekçiler, haklarında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.