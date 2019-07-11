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MAK'dan yeni parti için anket iddialarına açıklama geldi

MAK'dan yeni parti için anket iddialarına açıklama geldi

MAK Danışmanlık, yeni parti çalışmalarıyla gündeme oturan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın ile ilgili kamuoyu araştırması yapıldığına dair iddiaları yalanladı.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "MAK Danışmanlık tarafından yeni kurulacağı konuşulan siyasi partilerle, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili (toplumsal karşılıkları, oy oranları vs) şu ana kadar yapılmış hiçbir kamuoyu araştırması olmadı. Böyle bir çalışma yaparsak zaten basınla paylaşırız" açıklaması yaptı.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni kurulacağı iddia edilen siyasi partiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. MAK Başkanı Kulat, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bize ait değildir"

"İsmim ve yöneticisi olduğum MAK Danışmanlık ismi kullanılarak bazı siyasi partilerin tabanlarının bölündüğü/ kaydığı vs. ifadeler asla bize ait değildir.Yazılı, görsel ve sosyal medyada kendi paylaşımlarımız dışındaki bize atfedilen ifadelerden sorumluluk kabul etmiyoruz."

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