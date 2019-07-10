Bomba anket Ali Babacan'ın yeni partisinin yaptırdığı anket sızdı

Son günlerin en çok konuşulan ismi şüphesiz Ali Babacan oldu. Babacan’ın AK Parti’den istifa etmesi sonrası gözler kuracağı yeni partiye çevrildi. Medyada Babacan’la ilgili her gün yeni iddialar ve tartışmalar yer alıyor. Yeni parti ne zaman kurulacak, kurulacak yeni partide hangi isimler yer alacak konuları tartışılırken bugünün en ilginç tartışmasını CHP’li Barış Yarkadaş başlattı.