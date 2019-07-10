Bomba anket Ali Babacan'ın yeni partisinin yaptırdığı anket sızdı
Son günlerin en çok konuşulan ismi Ali Babacan'ın yeni partisinde yer alacağı konuşulan Beşir Atalay'ın yaptırdığı anket çok konuşulacak. Anketi CHP'li Barış Yarkadaş açıkladı.
Son günlerin en çok konuşulan ismi şüphesiz Ali Babacan oldu. Babacan’ın AK Parti’den istifa etmesi sonrası gözler kuracağı yeni partiye çevrildi. Medyada Babacan’la ilgili her gün yeni iddialar ve tartışmalar yer alıyor. Yeni parti ne zaman kurulacak, kurulacak yeni partide hangi isimler yer alacak konuları tartışılırken bugünün en ilginç tartışmasını CHP’li Barış Yarkadaş başlattı.
CHP 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, Babacan'ın ekibinde yer alan Beşir Atalay'ın yaptırdığı anketlerin rakamlarını açıkladı. Yarkadaş Atalay'ın yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre yeni partinin yüzde 18'lik bir oy almasının beklendiğini söyledi.
Yarkadaş, Tele 1'de Gün Bitiyor programında Babacan'ın AK Parti'den istifasını ve Abdullah Gül ile birlikte kuracağı parti hakkında değerlendirmelerde bulundu. Barış Yarkadaş'ın yaptığı açıklamaları şöyle:
"Ali Babacan ve arkadaşları bu partiyi aslında 31 Mart seçimi sonrası ilan etmeye karar verdiler. Çünkü; yaptırdıkları tüm anketler ve kamuoyu araştırmaları 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin düşüşe, CHP'nin ise yükselişe geçeceğini gösteriyordu."