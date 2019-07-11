Metin Şentürk kaç yaşında aslen nereli boşandığı eşi kimdir?

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Metin Şentürk şu sıralar zor günler geçiriyor. Gizlice evlendiği ve 2014 yılında anlaşarak boşandığı eski eşi Fulya Kalkavan, mal paylaşımı davasını kazandı. Peki Metin Şentürk'ün boşanmaları olay olda eski eşi Fulya Kalkavan kimdir, kaç yaşındadır?

Metin Şentürk'ün adı son günlerde magazin basınında sıkça geçiyor. Yılan hikayesine dönen mal paylaşımı kararını mahkeme verdi. Metin Şentürk 2006 yılında gizlice evlendiği Fulya Kalkavan ile 2014 yılında boşandı. Fulya Kalkavan açtığı mal paylaşımı davası 27 Kasım'da karara bağlandı ve Metin Şentürk eski eşi Fulya Kalkavan'a ödeyeceği nafaka miktarı belli oldu. Peki Metin Şentürk'ün olay olan eski eşi Fulya Kalkavan kimdir, kimin kızıdır, aslen nerelidir ve Fulya Kalkavan kaç yaşındadır?

MAL PAYLAŞIMI DAVASINDA KARAR ÇIKTI: Metin Şentürk ile armatör Kalkavan Ailesi’nin kızları Fulya Kalkavan, 2006 yılında gizlice evlendi. Çiftin düğününe Fulya Kalkavan’ın ailesi katılmadı. Çift, evliliklerinde sıkıntı yaşarken Fulya Kalkavan, troid kanserine yakalandı. Şentürk'ü terk ederek, babasının evine döndü. Ardından da avukatı Dilek Şahbaz aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Çekişmeli olarak görülen boşanma davası 2014 yılında karara bağlandı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Metin Şentürk’ün, Fulya Kalkavan’a 100 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ile ayda 5 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi.

MALİKANENİN YARISINI İSTEDİ: Fulya Kalkavan, boşanma davasının ardından evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımı için ikinci bir dava açtı. Sarıyer Reşitpaşa’da bulunan ve Şentürk ile evli oldukları dönemde yaşadığı 500 metrekare alan üzerine kurulu 4 katlı lüks malikanenin yarısını istedi.

3 YIL SONRA KARAR ÇIKTI: İstanbul Aile Mahkemesi’nde 3 yıldır süren mal paylaşımı davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, Metin Şentürk’ün eski eşi Fulya Kalkavan’a 4 milyon 337 bin TL’yi 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

"BU KARAR DOĞRU VE ADİL DEĞİL"

Bu gelişmenin ardından Metin Şentürk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Bugün manşetlerden okuduğunuz haberleri görünce; ben de sizler gibi gözlerime inanamadım. Beni seven hiç kimse üzülmesin .Bu karar doğru ve adil değildir. Bir üst mahkemede adaletin terazisi yerini bulacaktır. Adalete ve ilahi adalete inancım sonsuz..

METİN ŞENTÜRK KİMDİR: Metin Şentürk (d. 16 Mayıs 1966; Fatih, İstanbul), Türk şarkıcı. Dünya Engelliler Vakfının başkanlığını yapmaktadır.

Metin Şentürk üç yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu gözlerini kaybetmiştir. Ancak İstinye körler okulunda 1 yıl içerisinde 2 sınıf atlayarak ciddi bir başarı göstermiştir. Ardından Büyükçekmece lisesinde tamamen gören öğrencilerle beraber eğitim alıp bu okulu başarı ile bitiren Şentürk İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuar'ına girmeye hak kazanmıştır. 1987-1988 yılında konservatuarı bitiren Metin Şentürk ilk ödülü olan Altın Lale'yi kazanmıştır.

İlk albümü Elimdeki Fotoğrafın ile başladığı müzik hayatına devam etmektedir.