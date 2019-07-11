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Erdoğan'ın Babacangillere bakışı! Ahmet Hakan, "İşin aslı öyle değil" deyip yazdı

Erdoğan'ın Babacangillere bakışı! Ahmet Hakan, "İşin aslı öyle değil" deyip yazdı

"3 maddede uçaktaki Erdoğan'ın Babacangillere bakışı" başlıklı yazısında Ahmet Hakan, "İşin aslı öyle değil" deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gül, Davutoğlu ve Babacan'a karşı hissettiği duyguları aktardı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski çalışma arkadaşlarına yönelttiği eleştirileri değerlendirdi.

Hakan, "Her üç isim için de söyledikleri okunduğunda çok sert sözler gibi algılansa da işin aslı öyle değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında bulunan Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Erdoğan'ın 3 isme karşı duyguları

-Ahmet Davutoğlu'na karşı: Derin bir kırgınlık içinde gibi...

-Ali Babacan'a karşı: Tam anlamıyla gönül koymuş bir tutum içinde gibi...

-Abdullah Gül'e karşı: Sitemkâr bir mesafe duygusu içinde gibi..

Ne olmuştu?

Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü uçakta bir grup gazetecinin sorularını cevaplamıştı. Hakan da uçakta bulunan gazetecilerin arasındaydı. Erdoğan, Babacan'la yaptığı görüşmelerinin detaylarını paylaşmıştı. Erdoğan, "Babacan'a, Davutoğlu'na Gül'e kırgınlığınız var mı?" sorusuna, "Bu soru sorulur mu Allah aşkına... Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?" diye cevap vermişti.

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