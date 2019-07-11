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Samsun'da çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Samsun'da çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

SAMSUN'da 15 yaşındaki A.A., teyzesinden izinsiz alıp, arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktığı otomobille kaza yaptı. Devrilen otomobildeki 15 yaşındaki Ömer Tuğrul Çakar öldü, 2'si ağır, 5 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. A.A., teyzesine ait 55 HJ 521 plakalı otomobili izinsiz alarak aynı yaştaki 5 arkadaşıyla gezintiye çıktı. Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobil, A.A.'nın kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, otomobildeki 6 kişi yaralandı. 

​İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Tuğrul Çakar, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu belirtildi. 

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