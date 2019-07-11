İtalyanlar Yusuf Yazıcı için kapışıyor

İTALYA Serie A ekiplerinden Lazio, Trabzonspor'un 22 yaşındaki genç yıldızı Yusuf Yazıcı için planlar yaptığı söyleniyor. İtalyan basını, Lazio'nun genç futbolcuyu alabileceğini belirtiyor.

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport’un haberine göre Serie A ekiplerinden Lazio Milinkovic-Savic’i satabilmek için bastırıyor. Satar satmaz ilk hedefi Yusuf Yazıcı’yı almak olduğunu söyleniyor.



Habere göre; bu transferde geç kalırlarsa Lille, aradan oyuncuyu kapabilir. Trabzonspor’un ise 20 milyon euro bonservis bedeli istediği yazıldı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Yusuf ve Abdülkadir Ömür için kaç paralık teklif gelirse gelsin bu sezon kadroda kalacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamaya rağmen özellikle Yusuf’un ayrılmak istediği biliniyor.



Bize gelmek istiyor

Lille Başkanı, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak milli futbolcunun kendilerine gelmek istediğini söylemişti. Hatta Yusuf, Lille’nin beki Mehmet Zeki Çelik’le sosyal medyada fotoğrafını paylaşmış ve Lille Kulübü’ne adeta yeşil ışık yakmıştı. Abdülkadir’in bu sezon Trabzonspor’da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak aynı durum Yusuf Yazıcı için geçerli değil gibi...