Aksaray'da 3 kişinin çalıştığı tesisi devraldı! Şimdi ise ayda 25 ton mantar üretimi yapıyor

Yakın bölgelere dağıtıyor: ''Burada 3 odada üretim yapılıyordu ve 2 ayda yaklaşık 5,5 ton mantar üretiliyordu. Biz bunu 13 odada 20 ila 25 tona çıkardık. Ürettiğimiz ürünleri Aksaray, Niğde, Nevşehir ve yakın bölgelere dağıtımını yapıyoruz"