Aksaray'da 3 kişinin çalıştığı tesisi devraldı! Şimdi ise ayda 25 ton mantar üretimi yapıyor
AKSARAY'da kültür mantarı üretimi yapan bir tesisi devralmaya karar veren Mehmet Çetinkaya, kısa süre içinde üretimi 4 kat artırarak istihdam kapasitesini de çoğalttı.
Daha önce Antalya Korkuteli'nde kültür mantarı üreten Mehmet Çetinkaya, Aksaray'da bir tesis devralmaya karar verdi. Devraldığında 2 ayda 5,5 ton kültür mantar üretimi yapan tesisin kapasitesini 4 kat artıran Çetinkaya, şimdilerde 2 ayda 20 ila 25 ton mantar üretiyor.
Ürettiği mantarın kilosunu 7,20 liradan satan Çetinkaya, tesisi devraldığında 3 odada 2 ayda yaklaşık 5,5 ton üretim yapıldığı ve 3-4 kişinin çalıştığını belirtti. konuşmasına şu şekilde devam etti;
Yakın bölgelere dağıtıyor: ''Burada 3 odada üretim yapılıyordu ve 2 ayda yaklaşık 5,5 ton mantar üretiliyordu. Biz bunu 13 odada 20 ila 25 tona çıkardık. Ürettiğimiz ürünleri Aksaray, Niğde, Nevşehir ve yakın bölgelere dağıtımını yapıyoruz"
İşçi sayısı 17'yi buluyor: "Daha önce 3-4 kişi çalışırken, kapasiteyi büyütünce şimdi 8 kişi çalışmaya başladı. Bununla beraber yarı zamanlı işgücü takviyesiyle bu rakam belirli günlerde 16-17 kişiyi de buluyor."