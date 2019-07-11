Pompaya yansıyacak mı? Benzine 15-16 kuruşluk zam gündemde!

Artan dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 15-16 kuruşluk yeni artışı gündeme getirdi.

Dolar kurunun yukarı aşağı yönlü hareketler, uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki (motorin ve benzin) dalgalanma ve Brent petroldeki ivmelenme, benzin ve motorin fiyatlarında oynaklığa neden oluyor. Benzin ve motorin fiyatları, kısa aralıklarla ya artıyor ya da düşüyor.

15-16 kuruşluk bir zam gündemde

Dolar kuru, 5 TL 60 kuruştan 5 TL 75 kuruşa çıktı. Kur, daha sonra br miktar gevşedi. Bu sırada, uluslarası piyasalarda da benzinin ton fiyatı, 634 dolardan 654 dolara kadar çıktı. Bu veriler benzinde 15-16 kuruşluk bir zammı gündeme getirdi.

"Eşel mobil" sistemi etkisi

Hükümet, "eşel mobil" sistemin, işletebilir. Bu durumda, zam ihtiyacı kadar benzinin ÖTV’si düşülebilir. Böylece, pompa satış fiyatları sabit tutulur. Eşel mobil işletilmezse, daha önce olduğu gibi zammın pazartesiyi salı gününe bağlayan gece pompa fiyatına yansıtılması bekleniyor.



