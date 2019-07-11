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Evinden 115 parça tarihi eser çıktı

İhlas Haber Ajansı
Evinden 115 parça tarihi eser çıktı

Tokat'ın Almus ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 115 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Almus ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. İlçeye bağlı Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan S.Ç. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada aralarında tarımda kullanılan aletlerin de bulunduğu 55 metal obje ve çeşitli boyutlarda 60 taş obje ele geçirildi. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında yapılan çalışma kapsamında objelerin bulunmasında kullanılan 2 adet dedektöre el konulurken, şahsın yapılan gözaltı işleminin ardından mahkemeye sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. 

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