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Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi derinleşiyor! AB'nin Türkiye'ye olası Kıbrıs yaptırımları sızdırıldı

Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi derinleşiyor! AB'nin Türkiye'ye olası Kıbrıs yaptırımları sızdırıldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile krize dönüşen Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ile ilgili Brüksel'in Türkiye'ye karşı atmayı planladığı adımların taslak metni Reuters ajansına sızdırıldı.

Sızdırılan belgede, “Türkiye’nin devam eden ve yeni yasadışı sondaj faaliyetleri nedeniyle AB, Kapsamlı Havacılık Anlaşması müzakerelerini askıya almaya ve şu an için üst düzey diyalog toplantılarının yenilerinin düzenlenmemesine karar verir” deniliyor.

Mali yardımı 2020’de kesmeyi planlıyor

Avrupa Birliği, Türkiye’ye birliğe katılım sürecinde verilen mali yardımı da 2020’de kesmeyi planlıyor. Haberde, bu amaçla Avrupa Yatırım Bankası’ndan Türkiye’ye verilen fonların gözden geçirilmesinin istendiği belirtiliyor.

Metinde, “Konsey, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye katılım öncesi yardımın 2020’de azaltılması önerisini destekler ve Avrupa Yatırım Bankası’nı Türkiye’ye borç verme faaliyetlerini gözden geçirmeye davet eder” deniliyor.

"Devam ederse yeni adımlar atılabilir"

Reuters’a sızdırılan metinde, Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini sürdürmesi halinde yeni adımlar atılabileceği de vurgulanıyor.

Karada değişiklik yapılabilir

Avrupa Birliği’nin ortak aldığı belirtilen bu karar bugün Brüksel’de üye devletlerin temsilcileri ile görüşülecek. Kararda hâlâ değişiklik yapılabileceği, son halinin pazartesi günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edileceği belirtildi. 

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