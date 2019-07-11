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İsrail basınından ürperten Türkiye iddiası! Mossad 12 saldırıyı engelledi

İsrail basınından ürperten Türkiye iddiası! Mossad 12 saldırıyı engelledi

İsrail medyası Türkiye'yle ilgili kan donduracak bir iddiada bulundu. İddiaya göre Mossad Türkiye'ye yönelik 12 terör saldırısını önlemeye yardımcı olmuş.

İsrail medyası, istihbarat servisi Mossad ve Savunma Bakanlığı'nın istihbarat biriminin son üç yılda birçoğu Türkiye'de olmak üzere 20 ülkede IŞİD ve İran tarafından planlanan 50 terör saldırısını engellediğini iddia etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12, İsrail’in 20 ülkede toplam 50 terör saldırısını istihbarat paylaşımı sayesinde önlediği ve bu saldırıların İran ve IŞİD tarafından planlandığını iddia etti.

Türkiye'de 12 terör saldırısı önlendi 

İsrail tarafından sağlanan istihbarat sayesinde, Türkiye’de de 12 terör saldırının önlendiği öne sürüldü. 

Kanalın aktardığı habere göre İsrail'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının ardından Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin bozulmasına rağmen Türk hükümeti, kendi topraklarında terör saldırılarını önlemek için İsrail’den istihbarat almaya devam etti.

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