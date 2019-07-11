Sıra dışı havalimanı! Uçağa kaydırakla yetişiyorlar içinde orman var

Sıra dışı havalimanı! Uçağa kaydırakla yetişiyorlar içinde orman var

Singapur'da bulunan Changhi Havalimanı, sıra dışı dizaynıyla yolcuların aklını başından alıyor. Burada yolcular, binmeleri gereken uçağa, dünyanın en uzun kaydırağını kullanarak ulaşıyor.

Sıra dışı havalimanı! Uçağa kaydırakla yetişiyorlar içinde orman var - Sayfa 1

Singapur'da bulunan Changhi Havalimanı, alışılmışın dışına çıkan düzeniyle ağızları açık bırakıyor.

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Sıra dışı havalimanı! Uçağa kaydırakla yetişiyorlar içinde orman var - Sayfa 2

Eğer bu havalimanında uçağa yetişmesi gereken bir yolcuysanız, biletinizi okuttuktan sonra dünyanın en uzun kaydırağına binerek uçağa tez zamanda ulaşabilirsiniz.

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Sıra dışı havalimanı! Uçağa kaydırakla yetişiyorlar içinde orman var - Sayfa 3

Hemen bilet okutma noktasından sonra karşınıza çıkan kaydırak, aynı anda 50 yolcu tarafından kullanılabiliyor.

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Sıra dışı havalimanı! Uçağa kaydırakla yetişiyorlar içinde orman var - Sayfa 4

Terminalden uçağa giriş kapısına kadar uzanan kaydırağı birçok yolcu sevinçle karşılıyor.

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