Huawei'nin Android işletim sistemini yıkması beklenen HongMeng OS'u ne zaman çıkacak?

Huawei'nin bir süredir üzerinde çalıştığı kendi işletim sistemi HongMeng OS'ta (Ark OS) sona gelindi. Ağustos ayı başında tanıtılması beklenen işletim sistemi, Huawei'nin cihazlarında Android'in yerini alması bekleniyor.

ABD-ÇİN krizinin mağdurlarından biri olan Huawei'nin iddiasına göre HongMeng OS, Apple'ın iOS ve MacOS işletim sistemlerinden daha hızlı olacak.

Dünya genelinde Android kullanıcılarının HongMeng OS'a geçişi sanıldığı kadar kolay olmayacak olsa da, Çin sınırları içinde Android ekosisteminin büyük bir kayba uğraması bekleniyor.

Dönüm noktası olacak

Google'ın Çin sınırları içinde yasaklı olması da HongMeng OS'un önünü açan ve yayılmasını kolaylaştıran bir etken olacak. Huawei'nin 2019 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 150 milyon telefon satması beklenirken, gelecek yıl telefonlarını kendi işletim sistemine geçirecek olması önemli bir dönüm noktası olacak.

Vivo ve Oppo'ya da gelecek

Öte yandan HongMeng OS'u Huawei dışında Çin telefon pazarında etkin olan Vivo ve Oppo gibi markalar tarafından tercih edileceği de düşünülüyor.

Kendi mağazasını açacak

Çin'de 9-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Huawei Geliştirici Konferansı'nda ilk kez dünyaya duyurulması beklenen HongMeng OS, kendi uygulama mağazasına sahip olacak.