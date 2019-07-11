Ünlü kestane şekeri markası Kafkas'tan konkordato haberlerine dair açıklama

Kestane şekerinin tanınmış markası Bursalı Kafkas’ın konkordato talebi haberleri geldi. Bunun üzerine Kafkas Pasta Şekerleme San. Ve Tic. A.Ş.’den açıklama yaptı.

Bursa'da 1930 yılında kurulan kestane şekerinin marka ismi Kafkas, konkordato talebinde bulundu.

Konkordato haberleri üzerine Kafkas'tan yapılan açıklamada, talebin şirket ortakları arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtilirken, "90 yıldır süregelen faaliyetlerimizi hiçbir aksama olmadan aynı kalite ve anlayış ile sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimize geçici süre ile konkordato komiserinin atanması tamamen şirket ortaklarımız arasındaki sorunların çözülememesinden kaynaklanmaktadır. Bu süreçte şirketimizin devlete olan SGK ve vergi borcu yoktur. Üçüncü şahıslara olan borçlarımız da dahil olmak üzere ödemelerimize devam ediyor ve düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. 90 yıldır süregelen faaliyetlerimizi hiçbir aksama olmadan aynı kalite ve anlayış ile sürdürmeye devam edeceğiz. Kafkas’ı sektör lideri yapan hemşerilerimizin asılsız haberlere itibar etmeyeceğinden ve desteklerini sürdüreceğinden eminiz."