Erdoğan'dan Srebrenitsa çıkışı: Bu tarih boyunca asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dinmeyen acı Srebrenitsa katliamı ile ilgili Avrupa'yı eleştirdi.

Erdoğan, eski Yugoslavya'daki iç savaş sırasında Bosnalı Sırplar tarafından Srebrenitsa kasabasında 8 binden fazla Boşnak Müslüman'ın öldürülmesinin 24. yıl dönümüne ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Avrupa’nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan #Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır. pic.twitter.com/v4211JfTGO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 11 Temmuz 2019

Avrupa'nın ortasında katliam

Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)’nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu’nun Srebrenitsa’ya karşı giriştiği Krivaya ’95 Harekâtı esnasında Temmuz 1995’te yaşanan ve en az 8.372 Boşnak’ın Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasindaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından öldürülmesine verilen addır.

Kadın ve çocuklar da öldürüldü

Katliamda bir kısım kadın ve küçük yaşta çocuğun da öldürüldüğü, belgelerle kanıtlanmıştır. Bosna Sırp ordusunun dışında katliama “Akrepler” olarak tanınan Sırbistan özel güvenlik güçleri de katılmıştır. Birleşmiş Milletler Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına karşın 400 silahlı Hollanda barış gücü askerinin varlığı katliamı önlememiştir.