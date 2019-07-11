Ankara'da hastanede kimyasal madde alarmı!

ANKARA 'da herkesi endişelendiren bir olay yaşandı. Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kimyasal madde alarma neden oldu. Sağlık Bakanlığı 19 kişinin gazdan etkilendiğini açıkladı.
Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, hastaların tahliye edildi. Bir süreliğine kapatılan hastaneye girişler başladı.
Gazdan 19 kişi etkilendi
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Acil servis tahliye edildi. Zübeyde Hanım Hastanesi'nde içinde kimyasal madde bulunan şişe kırıldı. Etrafa yayılan gazdan 19 kişi etkilendi." denildi.