Bernard Mensah: Benim için her şey Kayserispor

İstikbal Mobilya Kayserisporlu Bernard Mensah, hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili, "Ben Kayserispor'un oyuncusuyum. Benim için en önemli unsur Kayserispor'dur" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İzinli olan Artem Kravets ile birlikte yeni transferler Benoit Poulain ve Brice Dja Djedje takımdan ayrı çalıştı. Yeni transfer kaleci Eray İşcan da düz koşu yaptı. Antrenmanı kulüp başkanı Erol Bedir de takip etti.

Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Bernard Mensah, antrenman öncesi çıklamalarda bulundu. Adının Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılması üzerine Mensah, "Ben Kayserispor'un bir oyuncusuyum. Benim için en önemli unsur Kayserispor'dur. Kayserispor için oynayacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gelecek ile alakalı bir yorum yapamam. Çünkü her an her şey olabilir. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. İnşallah hepimiz için güzel bir sezon olacak" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, 16 Haziran'da Avusturya kampına gidecek.