Ünlü isimler sarsıcı olaya sessiz kalamadı! İşte çok çarpıcı o paylaşımlar
Dalaman'dan başlayarak Göcek'e kadar uzanan ve kontrol altına alındıktan sonra sabah saatlerinde tekrar başlayan orman yangınına ilişkin ünlü isimler, yaşadıkları üzüntüyü Twitter'dan paylaştı.
Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle gece boyunca müdahale edildi.
111
Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 07.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Yaşanan yangın sonrası aralarında İbrahim Büyükak, Haluk Levent ve Göksel'in olduğu çok sayıda ünlü isim duyduğu üzüntüyü ve kızgınlığı sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
211
İşte ünlülerin yangın ile ilgili paylaşımları...
311
411