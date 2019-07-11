Candaş Tolga Işık sansür krizi sonrası Yıldırım Demirören'e bakın ne demiş!

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk olan olan gazeteci Candaş Tolga Işık, yazısına gelen sansür sonrası Demirören Medya sahibi Yıldırım Demirören ile yaptığı görüşmenin içeriğini anlattı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk oldu. Işık, medyayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Posta gazetesindeki yazısı sansürlenen Candaş Tolga Işık, Twitter üzerinden gazetesini eleştirmişti.

Hadi Özışık'ın konuyla ilgili sorusu üzerine olayı anlatan Candaş Tolga Işık, yazısının "Murat Çelik'in Ankara Büyükşehir Belediyesi deposunda bulunan jet ski haberiyle ilgili gazeteye yaptığı eleştiri" kısmının çıkartıldığını belirtti.

"O gazete sizin değil. O gazete bizim"

Twitter'da yazdıktan sonra görüşme olup olmadığını soran Özışık'a, Işık, şu yanıtı verdi:

"Evvelsi gün Yıldırım Demirören Bey ile konuştuk bunu. Dedimki o gazete sizin değil. O gazete bizim. O da aynısını söyledi. Bizim o gazete. O gazete o gazeteyi yapanların, yazanların ve o gazeteyi okuyanların."

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