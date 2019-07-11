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Erzurum'da menfezde ağlarken bulunan zihinsel engelli çocuk yürek burktu

Erzurum'da menfezde ağlarken bulunan zihinsel engelli çocuk yürek burktu

Erzurum'da kaybolan zihinsel engelli çocuk, 2 metre derinliğindeki menfezde ağlarken bulundu.

Oltu ilçe merkezindeki evinden dün akşam ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Uçar için yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Uçar için arama çalışması başlattı.

Ekipler, çevre yolu ile Subatuk Mahallesi arasındaki bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Menfezde ağlarken bulundu

Çevre yolundaki kavşak yakınlarında ağlama sesi duyan ekipler, derinliği yaklaşık 2 metre olan menfeze girdi ve çocuğu gözyaşları içinde buldu.

Engelli çocuk, polis ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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