İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da, Kurban Bayramı'nda, 30 Ağustos'ta ve eğitim öğretim döneminin ilk günü olan 9 Eylül'de ücretsiz hizmet vermesini kabul etti.
İstanbul'da 15 Temmuz'da, Kurban Bayramı'nda, 30 Ağustos'ta ve okulun ilk günü toplu ulaşım ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vermesini kabul etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, kentteki toplu ulaşım araçlarının Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet vermesine karar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve okulların açılacağı 9 Eylül'de toplu ulaşımın ücretsiz olmasını kararlaştırdı.
Toplantıda 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi ilk günü olan 9 Eylül 2019’da kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.