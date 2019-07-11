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Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini bitirdi

Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini bitirdi

Hollanda basını, Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues transferini bitirdiğini yazdı.

Kadrosunu güçlü isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Hollanda medyası bomba bir iddia ortaya attı.

Hollanda'dan Voetbal International, Al Ittihad forması giyen Rodrigues'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için yolda olduğunu ve önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek kendini 2 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayacak "kiralık" anlaşmaya imza atacağını yazdı.

Yıllık 2,5 milyon euro verilecek
Rodrigues'i 2 yıllığına kiralayacak olan sarı lacivertliler, satın alma durumunda ise 7,5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Yetenekli futbolcuya ise yıllık 2,5 milyon euro verilecek.

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