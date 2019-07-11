Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksit ödemesi başladı. 2019 yılı için yüzde 15,9 artırılan MTV tutarlarının ikinci taksiti 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek.

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksit ödemesüresi 31 Temmuz 2019'da dolacak. 2019 yılı MTV tutarları Cumhurbaşkanlığı Tebliği ile %15,9 olarak artırılmıştı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Hangi araçlar için ne kadar MTV ödeyecek?

- Aracın ilk tescil tarihi, trafiğe çıkış yani aracın ilk alındığı tarihtir.

- Elektrikli taşıtların 2019 yılı MTV tutarlarına sayfamızın sonunda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.

Not: Ruhsatta kamyonet olarak geçen aracın arka tarafında yolcu oturması için koltukları mevcut ise araç tipi "panel van" olarak seçilmeli. Örneğin, 5 oturma koltuğu olan kamyonet, MTV hesaplamasında panel van olarak geçiyor.