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3 ilde korkutan tablo! Adana'da metil alkolden bir kişi daha öldü

3 ilde korkutan tablo! Adana'da metil alkolden bir kişi daha öldü

MERSİN ve Niğde'de insanların ölümüne yol açan metil alkol zehirlenmesi, Adana'da bir can daha aldı.

Adana'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi daha yaşamını yitirdi. Önceki gün rahatsızlanan M.G, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

2 kişi ölmüştü

"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan M.G, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine başvuran 9 kişiden 2'si ölmüş, 7 kişi tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Ne oldu?

Mersin'de de son 12 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i hayatını kaybetmişti. Niğde'de de geçen hafta A.A. (54) yine metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirmişti.

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