Antalya'da akılalmaz olay! Böyle bulununca kimse öldüğüne inanamadı
ANTALYA'da 45 yaşındaki genç adam enteresan bir halde parkta ölü bulundu. Talihsiz adamın banktaki duruş şekli görenleri hayrete düşürdü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 45 yaşındaki Metin Lafçı, parkta ölü bulundu. Olay öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Serden Geçti Parkında meydana geldi.
111
Parkta bulunan temizlik işçisi kafasını banka dayamış şekilde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
211
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.
311
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Metin Lafçı'nın uzun süredir sokaklarda yattığı ve hasta olduğu öğrenildi.
411