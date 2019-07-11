Antalya'da akılalmaz olay! Böyle bulununca kimse öldüğüne inanamadı

Antalya'da akılalmaz olay! Böyle bulununca kimse öldüğüne inanamadı

ANTALYA'da 45 yaşındaki genç adam enteresan bir halde parkta ölü bulundu. Talihsiz adamın banktaki duruş şekli görenleri hayrete düşürdü.

Antalya'da akılalmaz olay! Böyle bulununca kimse öldüğüne inanamadı - Sayfa 1

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 45 yaşındaki Metin Lafçı, parkta ölü bulundu. Olay öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Serden Geçti Parkında meydana geldi. 

111
Antalya'da akılalmaz olay! Böyle bulununca kimse öldüğüne inanamadı - Sayfa 2

Parkta bulunan temizlik işçisi kafasını banka dayamış şekilde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. 

211
Antalya'da akılalmaz olay! Böyle bulununca kimse öldüğüne inanamadı - Sayfa 3

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

311
Antalya'da akılalmaz olay! Böyle bulununca kimse öldüğüne inanamadı - Sayfa 4

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Metin Lafçı'nın uzun süredir sokaklarda yattığı ve hasta olduğu öğrenildi.

411