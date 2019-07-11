17 yaşındaki Ecem'i öldüren katilin savunması pes dedirtti: Zaten bakire değildi
Katil Süleyman Kara tarafından öldürülüp, cesedi gömülmüş olarak bulunan Ecem Balcı cinayeti davasında 5. duruşması görüldü. Daha önceki duruşmalarda Ecem'in, annesinin sevgilisinden hamile kaldığını iddia eden katil, bu kez de "Ecem zaten bakire değildi" diyerek kendini savunmaya çalıştı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak 2018 tarihinde ortadan kaybolan ve ormanda gömülü halde cesedi bulunan 17 yaşındaki Ecem Balcı cinayetiyle ilgili açılan davanın duruşmasına devam edildi. Daha önceki duruşmalarda Ecem'in, annesinin sevgilisinden hamile kaldığını söyleyen katil zanlısı Süleyman Kara, aynı savunmayı tekrarladı. Kara, "Ecem zaten bakire değildi" diyerek, olayın üzerine yıkılmaya çalışıldığını iddia etti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ecem Balcı, 5 Ocak 2018 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri Ecem'i bulmak için arama başlatırken, Ecem'in annesi Esra Ercömert (41) bir not bırakarak Kandıra'ya bağlı Kerpe'de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son verdi.
Polis ekipleri, Esra Ercöment'in intiharının şüpheli olabileceği üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlatarak Ecem'in annesinin arkadaşı Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına almıştı. Gözaltındaki Süleyman K.'nın ifadeleri üzerine ekipler, 16 Şubat gecesi Ecem'in cesedini Gölcük'e bağlı Ayvazpınar Köyü Yapraklı Deresi mevki'inde gömülü halde buldu.
Süleyman K. sorgusunda Ecem'i öldürerek gömdüğünü itiraf etmesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden N.K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D. suç ve delilleri yok etme veya değiştirme suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.