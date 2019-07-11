HABER /  GÜNCEL

Artvin'de 10 yıllık görev süresini doldurdu! 'Vuslat' emekli oldu

Demirören Haber Ajansı
Artvin'de 10 yıllık görev süresini doldurdu! 'Vuslat' emekli oldu

ANDARMA Genel Komutanlığı, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nda 10 yıllık görev süresini dolduran uyuşturucu madde arama köpeği 'Vuslat'ın, düzenlenen törenle emekli olduğunu Twitter'da duyururken, deniz kıyısında şezlongda çekilen fotoğrafını paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Vuslat'ın emekli edildiğini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vuslat'ın, deniz kıyısında şezlongda başında gözlükle çekilen fotoğrafının yanında, görevde çekilen fotoğrafları paylaşılarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Artvin İl Jandarma Komutanlığınca; 10 yıllık görev süresini tamamlayan uyuşturucu madde arama köpeği 'Vuslat'a emeklilik töreni düzenlendi.

Kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçiren Vuslat'a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.'



GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Daron Acemoğlu Babacan'ın yeni partisine mi katılıyor? Gül'den ödül almıştı!
Daron Acemoğlu Babacan'ın yeni partisine mi katılıyor? Gül'den ödül almıştı!
3 ilde korkutan tablo! Adana'da metil alkolden bir kişi daha öldü
3 ilde korkutan tablo! Adana'da metil alkolden bir kişi daha öldü
15 temmuz şiirleri destanı anlatan kısa-uzun 15 Temmuz şiirleri sayfası
15 temmuz şiirleri destanı anlatan kısa-uzun 15 Temmuz şiirleri sayfası
Feyzioğlu'ndan çağrı: Cumhurbaşkanı'nın sözü havada kalmasın
Feyzioğlu'ndan çağrı: Cumhurbaşkanı'nın sözü havada kalmasın
İBB Meclisi karar aldı! Büyük İstanbul Otogarı otoparkı İSPARK’a devredildi
İBB Meclisi karar aldı! Büyük İstanbul Otogarı otoparkı İSPARK’a devredildi
KPSS lisans alan bilgisi sınavı ne zaman sınav giriş yeri öğrenme
KPSS lisans alan bilgisi sınavı ne zaman sınav giriş yeri öğrenme
Yorumlar 1 yorum